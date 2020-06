Todos os homens acabam, mais cedo ou mais tarde, por se olhar ao espelho e desejar poder mudar isto ou aquilo no corpo que têm. A barriga demasiado proeminente, as maminhas excessivamente femininas, as orelhas de "açucareiro" ou os olhos descaídos e com rugas são, geralmente, os problemas mais comuns.A maioria encolhe os ombros à falta de genética ou ao excesso de gravidade, mas um número crescente está decidido a fazer alguma coisa. Pelas melhores e pelas piores razões…