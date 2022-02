“Os nossos militares defenderão países da NATO”: Biden descarta envio de tropas dos EUA para a Ucrânia

"Os nossos militares defenderão países da NATO", afirmou Joe Biden em conferência de imprensa, descartando envio de tropas dos EUA para a fronteira de Rússia com a Ucrânia, numa declaração sobre a tensão com Putin."Eu e Putin acordámos que devemos travar eventual conflito. O governo russo diz que devemos continuar com diplomacia, e eu concordo", começou por dizer Biden, defendendo que o caminho certo "é o caminho da diplomacia".De acordo com o presidente norte-americano, foram acordadas "medidas de transparência, de estabilidade, e de segurança" que "envolvem a NATO e Rússia", assegurou."Uma nação tem direito à liberdade, ao seu território. A diplomacia e o esforço diplomático é a melhor forma de resolução", declarou Biden, com o objetivo de "evitar morte e sofrimento humano"."Ainda não verificámos se militares russos estão a regressar. Fontes no local indicam que permanecem na fronteira com a Ucrânia em movimentações", adianta Biden.O presidente dos EUA apela a que a população e cidadãos americanos que queiram sair da Ucrânia "o façam rapidamente, enquanto é tempo"."Não temos planos de lançar mísseis. Não queremos desestabilizar a Rússia Aos cidadãos russos, vocês não são nossos inimigos", tranquilizou Biden."Isto é mais do que Rússia e Ucrânia, é pelo futuro que queremos para o nosso mundo. Pelo direito dos países determinarem os seus caminhos, os povos determinarem o seu futuro. Se a Rússia prosseguir, vamos juntar o mundo para travar eventual agressão", garantiu.(Em atualização)