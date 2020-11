Os nove erros dos homens durante o sexo que elas mais odeiam

Deixar uma boa impressão na primeira vez que duas pessoas se relacionam sexualmente é importante. Para a mulher, há vários erros dos homens que podem estragar tudo.Para as mulheres, os preliminares são parte importante de uma 'noite' picante. Não se esqueça de beijar a parceira antes, durante e depois do atos sexual.Não faça o sexo parecer um ato robotizado. As mulheres (e os homens) odeiam momentos monótonos e previsíveis. Surpreenda.A higiene é tudo, ou quase tudo. Falta de um banho, mau hálito, unhas sujas ou compridas podem ser um autêntico turn off durante o sexo.A força não é tudo. Por vezes, movimentos suaves podem ser suficientes para deixar as mulheres com ainda mais prazer. Tocar em partes mais sensíveis com delicadeza pode ajudar a elevar o grau. Mas uma mordida (sem magoar) até a pode deixar mais excitada.Por norma, os homens gostam de receber feedback das mulheres durante o sexo. Assim também funciona com o sexo oposto. As mulheres gostam de ouvir o homem, por vezes basta uma respiração mais ofegante.As palavras mais jocosas ou picantes durante o sexo podem melhorar o ato, no entanto, só o faça caso tenha confiança com a parceira, caso contrário pode não passar de um momento estranho e que estragará a relação.A mulher sabe o caminho caso queira iniciar o sexo oral. Forçar qualquer ato ou dominar a parceira neste sentido pode ser fatal.Uns bons preliminares podem deixar a mulher muito satisfeita com poucos minutos de sexo. Mas não seja nem oito nem oitenta. A mulher também pode sentir-se desconfortável após muito tempo a praticar o ato.Não seja desleixado. Depois do sexo, o preservativo deve ser deitado no lixo. Não deixe uma última má imagem.