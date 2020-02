Os procedimentos que levaram ao sucesso da aterragem do avião da Air Canada com 128 passageiros em Madrid

O aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas preparou a aterragem de emergência do voo comercial AC837 da Air Canadá ao pormenor. O avião que tinha como destino Toronto no Canadá e que transportava 128 passageiros, teve de queimar combustível durante várias horas depois de problemas técnicos que terão danificado o motor esquerdo da aeronave.No momento em que um avião descola e tem um problema, caso não garanta a subida de altitude suficiente, inicia-se um processo de contingência. Em Madrid, consiste no deslocamento da aeronave para o sul da capital.O controlo de tráfego aéreo é notificado através de chamada e é anunciado o 'Mayday' ou 'pan-pan'. É neste momento que o avião começa a realizar uma rota circular para queimar combustível, com o objetivo de libertar peso e realizar uma aterragem com menos peso possível.O controlo de tráfego aéreo tem um procedimento, que é sabido pelos pilotos, que permite à aeronave realizar as voltas suficientes para queimar combustível.Faz parte do 'protocolo' a chegada dos meios de emergência. Sempre que uma aeronave com estas características lança o alerta, todas as unidades possíveis são deslocadas para o aeroporto.Existe efetivamente essa possibilidade, é usual serem realizadas simulações. Falhas no trem de aterragem são dos problemas mais normais nos aviões. Quase todos os aeroportos têm medidas de precaução para estas situações: o número de voos de saída e entrada é reduzido.