Os 'ricos' da Covid: Produção de vacinas contribuiu para aumento de multimilionários no mundo

A indústria de vacinas contra a Covid-19 fez aumentar o número de milionários no mundo. Segundo o "CNN", as ações das empresas produtoras de fármacos de combate ao vírus Sars-CoV-2 dispararam no período de pandemia.

No topo da lista, está o CEO da farmacêutica Moderna, Stéphane Bancel, e o diretor da BioNTech, que desenvolve a vacina da Pfizer, Ugur Sahin. Ambos os empresários têm uma fortuna avaliada em quatro mil milhões de dólares (cerca de 3,3 mil milhões de euros), de acordo com uma análise da "Aliança Global para as Vacinas", uma coligação entre a Oxfam e a UNAIDS, liderado pelo ex-primeiro-ministro português, Durão Barroso. A organização tem como objetivo disponibilizar vacinas contra a Covid a pessoas mais necessitadas.





Timothy Springer, o 'chairman' da farmacêutica, o 'chairman' da empresa ROVI, ligada à vacina da farmacêutica americana, Noubar Afeyan, Robert Langer (também ligado à Moderna) e os co-fundadores da CanSino Biologics, Zhu Tao, Qiu Dongxu e Mao Huihua.

A restante lista é completada pelo investidor da Moderna,

O preço das ações da Moderna subiram mais de 700% desde fevereiro de 2020 e o das ações da BioNTech alcançou 600%.

Grupos de ativistas revelaram que a geração de riqueza através da comercialização das vacinas contra a Covid-19 seria suficiente para vacinar cerca de 780 milhões de pessoas em países pouco desenvolvidos.

"Esses milionários são a representação humana dos grandes lucros que muitas empresas farmacêuticas têm obtido com o monopólio que detêm sobre essas vacinas", disse Anne Marriot, responsável pelas políticas de saúde da Oxfam, em comunicado.

Numa altura em que se discute a liberalização das patentes das vacinas contra a Covid-19, iniciativa lançada pela Índia e a África do Sul, a Organização Mundial da Saúde revela que 87% das doses das vacinas foram cedidas a países ricos, enquanto os menos desenvolvidos receberam apenas 0,2%.