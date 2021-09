‘Os Sete de Martinsville’: Afro-americanos executados em 1951 recebem perdão póstumo

Em 1951, sete homens afro-americanos foram executados alegadamente por terem violado Ruby Stroud Floyd, uma mulher de 32 anos. Na altura, a sentença foi ditada no estado de Virginia, nos Estados Unidos da América, por um conjunto de júris brancos.

Os homens ficaram conhecidos como ‘Os Sete de Martinsville’ e os seus nomes eram Booker Millner, Frank Hairston Jr., Howard Lee Hairston, Joe Henry Hampton, John Clabon Taylor, Francis DeSales Grayson e James Luther Hairston. Quatro foram executados no dia 2 de fevereiro de 1951 e os restantes três no dia 4 de fevereiro do mesmo ano.





Esta terça-feira, setenta anos depois das suas mortes, os homens receberam perdão póstumo. O governador de Virginia, Ralph Northam, defendeu em comunicado que os afro-americanos "foram julgados de forma desadequada face ao processo e receberam uma sentença baseada em atos racistas".

O governador acrescentou ainda que é preciso "um sistema de justiça justo e igual para todos, independentemente de quem seja".



Em dezembro de 2020, diversos ativistas e familiares dos homens apelaram à emissão de indultos, uma petição que não pretendia contestar a culpabilidade no crime, mas sublinhar a injustiça do julgamento e da pena, a mais gravosa.



Recorde-se que a pena de morte na Virginia foi abolida em março de 2021, neste que é o segundo estado norte-americano com um maior número de execuções.





O caso de 'Os Sete de Martinsville' foi diversas vezes utilizado como exemplo do uso desproporcionado da pena de morte contra pessoas pela raça nos EUA.