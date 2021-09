"Os Simpsons voltaram a previr": Internautas comparam erupção em La Palma com episódio da famosa série

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, Canárias, tem sido um dos temas que mais tinta tem feito correr em todo o mundo. Em Espanha, os principais canais de televisão puseram no terreno as suas maiores ‘estrelas’, que habitualmente o público vê quase sempre em estúdio.

É o caso de Pedro Piqueras, que é apresentador e coordenador de informação no canal Telecinco e de Susana Griso, célebre apresentadora do programa Espejo Público, da Antena 3 e um dos rostos do canal.

Susana tem estado em direto em la Palma, muito perto dos locais onde a lava vai destruindo tudo à sua passagem. Tem também publicado algumas imagens de si mesma nos locais de reportagem e os internautas espanhóis não tardaram a encontrar (muitas) semelhanças com um episódio da série norte-americana ‘The Simpsons’.

"Os Simpsons voltaram a previr", escreve uma internauta no Twitter, com uma imagem que mostra, de um lado, Susana Griso em direto e, do outro, a repórter Chloe Talbot, amiga de Marge Simpson nas aventuras da famosa família amarela.





No episódio em questão, ‘She Used to Be My Girl’, o quarto da 16.ª temporada, Lisa Simpson fica embeiçada pela amiga da mãe, desejando ser jornalista tal como Chloe. As duas acabam cercadas pela lava do vulcão de Springfield, após se aproximarem demais do local da erupção, e é Marge a heroína do dia ao salvar a filha.

Da mesma forma, nas redes sociais, há várias críticas de que Susana Griso e Pedro Piqueras parecem estar "a competir para ver quem se aproxima mais da lava". O caso tem dado azo a que se façam várias piadas com o mesmo tema.





Pedro Piqueras en el próximo informativo pic.twitter.com/6XBbCIOlNF — Yogulado (@Supertramp9713) September 21, 2021

Depois do Cumbre Vieja em La Palma: Vulcão Etna em Itália volta a entrar em erupção três semanas depois Leia também











Pedro Piqueras peleándose con Susana Griso por ver quién se acerca más al volcán de la Palma: pic.twitter.com/7hwaOhUbnx — itsKAZU0 (@itsKAZU0) September 21, 2021