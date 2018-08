Os talentos musicais do príncipe Harry revelados no espetáculo Hamilton

Príncipe cantou as primeiras palavras de uma das músicas da peça criada por Lin-Manuel Miranda.

Com a sua característica descontração, o príncipe Harry foi o protagonista da sessão do musical Hamilton, realizada quarta-feira no Teatro Victoria Palace, em Londres. O filho mais novo de Carlos e Diana fez o discurso de encerramento da sessão e surpreendeu todos os presentes quando começou a cantar You’ll be back.



Harry, que assistiu ao espetáculo na companhia da mulher, Meghan Markle, cantou apenas as primeiras frases do tema, que na peça é interpretado pela personagem de George III, sendo interrompido pelas gargalhadas e aplausos de todos os presentes no anfiteatro. O divertido momento, que acontecey no discurso de encerramento, foi partilhado nas redes sociais da casa real britânica.





"You say..."



Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale's work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDN pic.twitter.com/M5hmjTfhEz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 de agosto de 2018







Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, está em exibição na Broadway desde 2015 e é um dos espectáculos mais populares dos EUA – conta a história de Alexander Hamilton, um dos fundadores do país. A receita da sessão de quarta-feira reverteu a favor da Sentebale, uma das instituições de solidariedade de Harry destinada a apoiar crianças com SIDA no Lesoto e Botsuana.