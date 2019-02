Cerimónia da 91ª gala dos Óscares está prestes a começar

Celebridades já começam a pisar a passadeira vermelha, naquela que é a noite mais 'glamourosa' do ano.

24.02.19

Rami Malek, uma das presenças mais aguardadas da noite, já pisou a passadeira vermelha. O ator é um dos nomeados e o favorito de vários críticos à estatueta de 'Melhor Ator Principal', pela sua interpretação de Freddie Mercury no filme 'Bohemian Rapsody'.Glenn Close, nomeada para 'Melhor Atriz Principal' também já chegou e deslumbrou com um vestido em tons dourados.- Uma das indumentárias mais comentadas nas redes sociais até ao momento é a do ator Billy Porter. O ator de 'Pose' fez sucesso ao escolher um vestido para pisar a passadeira vermelha.Chegou a atriz Melissa McCarthy, uma das nomeadas para 'Melhor Atriz Principal' pela sua prestação no filme 'Can You Ever Forgive Me?'.- A noite mais glamourosa de Hollywood estás prestes a começar. A Passadeira Vermelha da 91ª edição dos prémios Oscar já começou a ser pisada por alguns nomes sonantes do mundo do cinema. A atriz Emilia Clarke, que interpreta a personagem Daenerys Targaryen, roubou as atenções dos holofotes à chegada.--/--Os prémios de cinema Óscares, de celebração da indústria norte-americana, são entregues este domingo em Los Angeles, numa cerimónia sem apresentador e com "Roma", de Alfonso Cuaron, e "A favorita", de Yorgos Lanthimos, a liderarem as nomeações.Esta é a 91.ª edição dos Óscares, a primeira em 30 anos sem um anfitrião oficial por decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, mas com dezenas de convidados que subirão ao palco da cerimónia, que se prolonga até à madrugada de segunda-feira em Portugal.Entre a longa lista de personalidades convidadas estão o 'chef' espanhol José Andrés, a tenista norte-americana Serena Williams e a cantora Barbra Streisand, o músico Tom Morello, o apresentador Trevor Noah e o congressista John Lewis.Quanto aos prémios, o realizador mexicano Alfonso Cuarón e o grego Yorgos Lanthimos estão em destaque pelo número de nomeações - dez - com os filmes que assinam.Esta é a primeira vez que uma produção da plataforma Netflix, "Roma", está nomeada para melhor filme.O filme está ainda indicado em simultâneo para melhor filme estrangeiro, fotografia (de Alfonso Cuarón) e elenco feminino, com as atrizes Marina de Tavira e Yalitza Aparicio."A favorita", de Yorgos Lanthimos, está indicado para melhor filme, realização e elenco feminino, com Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz."Assim nasce uma estrela" segue com oito nomeações e, embora assinale a estreia de Bradley Cooper na realização, falha o prémio nesta categoria. A cantora Lady Gaga foi nomeada pela prestação neste 'remake' e "Shallow" é candidato ao Óscar de melhor canção.Com sete nomeações, sobretudo em categorias técnicas, está "Black Panther", de Ryan Coogler, a primeira produção de super-heróis da Marvel a ser nomeada para melhor filme.Da lista de nomeados, destaque ainda para o documentário "Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, produzido pela National Geographic e que conta com dois portugueses, Joana Niza Braga e Nuno Bento, na equipa de som.