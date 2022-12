Ouvem-se tiros de petardos no centro da capital francesa

A cidade de Paris, França, está novamente a ser palco de violência após o tiroteio desta sexta-feira, reporta a agência REUTERS.Centenas de membros da comunidade curda reuniram-se na praça da República para prestar homenagem às três vítimas mortas do atentado.O que era inicialmente para ser um protesto pacífico, tornou-se em violência e com momentos de grande tensão entre os manifestantes e as autoridades. Ouviram-se petardos e, devido à violência e confusão nas ruas, já foram contabilizados vários feridos.Esta sexta-feira, após o tiroteio na capital francesa, os membros da comunidade curda já tinham saído às ruas para prestar a sua indignação com o sucedido.O atirador, de 69 anos, é um maquinista reformado que saiu há dez dias da prisão.