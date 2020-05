"Ouvia gritos de todas as direções": O relato do sobrevivente da queda de avião no Paquistão

"Ouvia gritos de todas as direções. Crianças e adultos. Tudo o que eu via era fogo". O relato é de Muhammad Zubair, um dos sobreviventes do acidente de avião que vitimou 97 passageiros do voo PK8303 da Pakistan Internacional Airlines.A causa do acidente não é ainda conhecida, sabe-se que o piloto relatou uma falha técnica após uma tentativa de aterragem. Zubair sobreviveu quase por milagre, sofreu apenas ferimentos ligeiros. Um outro passageiro teve a mesma sorte."Ninguém se apercebeu que o avião estava prestes a cair; O avião estava a ser pilotado de maneira suave", referiu o sobrevivente. "Abri o cinto de segurança e vi um pouco de luz. Tive que saltar cerca de 3 metros para ficar em segurança", acrescentou.Testemunhas dizem que ouviram um estrondo enorme. Pelo menos quatro casas ficaram totalmente destruídas devido à queda da aeronave. O áudio da conversa entre o piloto e o controlador de tráfego aéreo revela uma falha nos motores. O piloto disse que tinha "perdido os motores" e o controlador de tráfego aéreo perguntou se o piloto ia fazer uma "aterragem de barriga", à qual o piloto respondeu "mayday, mayday, mayday".Sobre a aeronave sabe-se que se juntou à frota em 2014 e que terá passado no teste de inspeção anual de aeronavegabilidade.