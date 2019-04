Ouvidas várias explosões após incêndio em edifício comercial em Derby no Reino Unido

Autoridades avançam que as chamas deflagraram num edifício comercial.

Just heard three huge bangs in Derby city centre followed by this#derby pic.twitter.com/F7qacaZCLe — Martyn (@martynlocker) 22 de abril de 2019

Managed to get a video of the third explosion as well #derby pic.twitter.com/Fz0kq4k2Ib — Martyn (@martynlocker) 22 de abril de 2019

Uma série de explosões foram ouvidas esta segunda-feira perto de Derby, em Inglaterra, após um incêndio num prédio comercial da Enterprise Way, em Derby, na Inglaterra. O edifício foi evacuado pelas autoridades de imediato.Os principais serviços ferroviários e estradas foram encerrados e a população está a ser aconselhada a permanecer dentro das habitações. De acordo com a BBC não existe registo de feridos.Nas redes sociais foram partilhados vários vídeos que mostram uma coluna de fumo proveniente do edifício em causa a vários quilómetros de distância.Segundo o jornal local Derby Telegraph, o incêndio continua em curso. A polícia de Derby afirma que a origem do fogo "não é suspeita" até ao momento.Em atualização