“Ouvimos várias explosões a norte de Kharkiv”: Enviado especial faz ponto de situação numa das cidades mais atingidas

A noite na cidade ucraniana de Kharkiv foi de sobressalto devido ao conflito militar. Segundo o enviado especial da CMTV, Alfredo Leite, durante a noite a zona norte da cidade foi fortemente atacada. "Ouvimos várioas explosões, nomeadamente a norte de Kharkiv, onde as tropas russas estão a avançar", conta o jornalista.



Esta segunda-feira, as tropas ucranianas já recuperaram o controlo de várias aldeias nos arredores de Kharkiv e as forças russas estão a ter dificuldades de progressão.



"As tropas russas estão a ter algumas dificuldades de progressão e, por isso, fazem estes disparos de artilharia permanentes que têm atingidio de forma muito violenta o centro de Kharkiv", afirmou o jornalista do CM/CMTV.