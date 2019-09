Um repórter de imagem da BBC foi surpreendido com uma 'cabeçada' de uma ovelha que estava a filmar num safari no Reino Unido. As imagens captadas por um segundo operador de câmara apanharam o momento em que o animal respondeu à aproximação do repórter.Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o repórter a ser atacado e ouvir os risos de quem estava por perto.