Overtourism: O fenómeno que está a mudar a forma como as cidades acolhem os turistas

O termo overtourism está a tornar-se um dos temas mais debatidos da atualidade e tem obrigado várias cidades a mudar a forma como acolhem os turistas.

O nascimento e crescimento das low cost, o aumento do poder de compra e o crescimento da popularidade de vários destinos através das redes sociais tem levado ao excesso de turismo em destinos que já apresentam algumas dificuldades em suportar a sua própria população.

Um estudo realizado pela World Travel & Tourism Council e pela imobiliária JLL analisou o fenómeno que aponta para os perigos do risco de sobrecarga nas infraestruturas. Problemas nos transportes, estradas ou comércio.

Várias cidades já começaram a preparar medidas para combater o excesso de turismo e turistas. Amesterdão, Veneza ou Santorini são alguns dos destinos que já implementaram ou vão implementar em breve medidas para reduzir o aumento da afluência de turistas.

Amesterdão, Holanda

A capital da Holanda tem registado um aumento relevante do número de turistas. As previsões apontam que as visitas subam de 18 milhões por ano (dados de 2018) para 42 milhões em 2030.

O conselho de turismo da Holanda decidiu parar de imediato a publicidade turística para a capital e está a fazer esforços para que os turistas mudem os seus destinos para outras cidades do país.

A partir de janeiro de 2020 as visitas guiadas à ‘Red Light District’ vão ser banidas por não serem consideradas apropriadas.

A cidade pretende ainda impor uma lei que não permita o aluguer de casas no Airbnb por mais de 30 dias.

Veneza, Itália

A cidade de Veneza tem sido uma das mais afetadas com o excesso de turismo.

Uma das medidas impostas aos turistas é uma taxa de estadia diária que varia consoante a altura do ano em que a visita é feita e a quantidade de pessoas que estão a visitar a cidade nessa altura.

A taxa varia entre os três e os 10 euros por dia e vai entrar em vigor em 2020.

Santorini, Grécia

Segundo dados divulgados em janeiro deste ano pelo Parlamento Europeu, o número de turistas subiu cerca de 66% entre 2012 e 2017.

O major Nikos Zorzos impôs um limite diário de 8000 mil desembarques em Santorini aos navios cruzeiros, medida que foi bem recebida pelo Parlamento Europeu.

O turismo grego pretende ainda promover destinos menos populares do território.

Taj Mahal, Índia

Com o número de turistas na Índia a subir para cerca de sete milhões por ano, o excesso de visitas ao Taj Mahal tem também aumentado.

Depois da decisão de limitar as visitas a três horas, o governo vai também aumentar o preço das visitas para 14,23 euros aos visitantes de fora do país.

Quem decidir ficar mais tempo do que o permitido por lei pode incorrer numa multa.