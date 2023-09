Ovidio Guzman, filho de El Chapo, é levado para os EUA para enfrentar acusações de tráfico de droga

As autoridades mexicanas acusaram Ovidio de ser um importante traficante de fentanil, uma droga sintética responsável por dezenas de milhares de mortes nos Estados Unidos.

O filho do famoso barão da droga Joaquin "El Chapo" Guzman chegou aos Estados Unidos esta sexta-feira, após a extradição do México para enfrentar acusações de tráfico de droga.De acordo com o ABC News, Ovidio Guzman Lopez, de 33 anos, foi acusado em abril, juntamente com duas dezenas de outras pessoas, no âmbito de uma ação de repressão contra uma rede mundial de tráfico de droga gerida pelo cartel mexicano de Sinaloa.Segundo as acusações, o cartel utilizou precursores químicos enviados da China para alimentar a crise do fentanil que assola os EUA.Guzman Lopez era procurado pelas autoridades norte-americanas desde 2019 e foi capturado pelas forças armadas mexicanas em janeiro, numa pequena localidade nos arredores da cidade de Culiacán, a capital do estado mexicano de Sinaloa.