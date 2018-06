Deputado vai apresentar candidatura na Sede do Partido.

10:12

He decidido presentarme al Congreso Nacional del @PPopular. Atenderé a los medios de comunicación a las 11:30h en la entrada de la sede nacional. #IlusiónPorElFuturo — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 18 de junho de 2018

Dias depois de Mariano Rajoy se ter afastado oficialmente da liderança do Partido Popular, Pablo Casado Blanco avança com a sua candidatura."Decidi candidatar-me", avançou através de um tweet.O deputado do Partido Popular (PP), de 37 anos, disse também que vai explicar a sua candidatura por volta das 11h30, junto da sede Nacional do partido.