Pablo Iglesias de quarentena devido ao coronavírus

O vice-presidente do governo espanhol, Pablo Iglesias, líder do Podemos, entrou esta quinta-feira de quarentena depois de a sua companheira, Irene Montero, ministra da Igualdade, ter sido diagnosticada com Covid-19.



"Ambos se encontram bem", informou o governo espanhol em comunicado, adiantando que todos os membros do executivo já foram submetidos a exames de despistagem do coronavírus, cujos resultados serão tornados públicos assim que foram conhecidos.





Os reis de Espanha também fizeram esta quinta-feira o teste do coronavírus, uma vez que a rainha Letizia esteve na segunda-feira com Irene Montero num evento oficial. Recorde-se que o Parlamento espanhol está fechado desde terça-feira, depois de dois deputados do Vox terem sido diagnosticados com coronavírus.Ana Pastor, do PP, vice-presidente do hemiciclo, também está infetada.O número de mortes causadas pelo novo coronavírus em Itália chegou esta quinta-feira às 1016, uma subida de 23% em relação à véspera (827). O número total de casos chegou aos 15 113.Grécia, Áustria e Polónia registaram esta quinta-feira as primeiras mortes. No primeiro caso, trata-se de um homem de 66 anos com uma patologia cardíaca anterior. Na Áustria, a vítima é um homem de 69 anos com outros problemas de saúde.França, Noruega, Eslováquia, Irlanda anunciaram ontem o fecho das escolas e universidades. Os Países Baixos mantêm as escolas abertas mas vão fechar museus e proibir atividades com mais de 100 pessoas.