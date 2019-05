Pablo Iglesias mais fraco para negociar aliança após eleições espanholas

O descalabro eleitoral do Podemos nas eleições municipais e autonómicas espanholas, realizadas no domingo a par das Europeias, torna mais difícil a pretensão de Pablo Iglesias de forçar a entrada do seu partido numa aliança de governo com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez.O Podemos perdeu 860 mil votos e só mantém a autarquia de Cádis e representação significativa em La Rioja, na Comunidade Valenciana e nas Ilhas Baleares.O Podemos perdeu mesmo as duas principais cidades espanholas. Em Madrid, a dissolução da coligação Ahora Madrid resultou numa derrota, o mesmo acontecendo em Barcelona, onde o Podemos não renovou o acordo com o Barcelona em Comú, de Ada Colau, até agora presidente da câmara da capital catalã.Apesar disso, Iglesias garante que ainda há margem de manobra para o Podemos entrar no governo. "Os resultados são maus", admitiu, reconhecendo que a representatividade que agora pode esperar num executivo de coligação "é modesta".Apesar disso, mantém a linha de rumo. "Não nos rendemos", disse, garantindo que não planeia demitir-se: "O meu cargo está sempre à disposição, mas agora é tempo de assumir responsabilidades num momento difícil."Os grandes vencedores da jornada eleitoral nas autárquicas foram os socialistas, de Sánchez, que por isso mesmo ficará menos aberto a cedências a Iglesias.O PSOE foi o mais votado em 2789 municípios, menos do que os 2959 do Partido Popular (PP), de Pablo Casado, mas apenas porque o PP é dominante nos pequenos centros urbanos de província. Madrid, contudo, ficou nas mãos da direita, que arrebatou a câmara da capital e manteve o domínio na comunidade autónoma madrilena aliado ao Cidadãos e com apoio do Vox.O partido separatista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) voltou a ser o mais votado nas autárquicas na Catalunha, recolhendo mais de 800 mil votos, cerca de 24% do total.Apesar disso, o partido de Oriol Junqueras venceu menos autarquias do que o PDdeCAT, mas conquistou à câmara de Barcelona.A presidente da câmara de Madrid, Manuela Carmena, voltou a ser a mais votada na capital, mas a aliança da direita (PP, Cidadãos e Vox, que superam a esquerda por 103 mil votos) impede-a de revalidar o mandato.