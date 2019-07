Paciente com cancro morre após ficar com ereção durante três meses

Um homem de 81 anos que ficou com uma ereção durante três meses e após ficar 15 horas sem conseguir urinar, decidiu dirigir-se ao hospital. O paciente acabou por morrer após ser diagnosticado com cancro da bexiga.

De acordo com o jornal Daily Mail, o homem australiano, cujo nome não foi revelado, foi diagnosticado com um cancro da bexiga agressivo que se espalhou para o tecido circundante, fazendo com que o seu pénis ficasse endurecido durante três meses.

Os médicos disseram que, neste caso, a ereção só iria diminuir se o cancro fosse devidamente tratado e as células cancerígenas removidas. Ryan Pereira, médico no Hospital Princess Alexandra, em Queensland, Austrália disse que o idoso recorreu ao hospital quando se viu aflito para urinar.

Antes de ser examinado, alegou ter visto sangue na urina, o sinal mais comum de cancro da bexiga, avançou o doutor ao Daily Mail.

O resultado dos exames divulgou priapismo maligno e um caroço que media cerca de três centímetros na parede da bexiga. O paciente queixou-se das fortes dores que tinha, uma vez que a pele do estômago e do escroto estavam bastante firmes.

No momento em que foi diagnosticado, o cancro espalhou-se para os gânglios linfáticos na sua virilha. Os auxiliares de saúde ponderaram se deveriam avançar com o tratamento ao homem que, segundo eles, não sobreviveria por muito tempo.

Apesar de um tubo ter sido colocado na parede da barriga do australiano, possibilitando a drenagem dos fluídos, os cuidados não foram suficientes e o homem acabou por morrer mais tarde.

Uma ereção que costuma durar mais de quatro horas é considerada uma emergência médica e pode ser causada por medicamentos como antidepressivos, droga ou doenças no sangue.