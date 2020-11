Doente com Covid-19 volta a casa após sete meses de internamento

Um cidadão britânico que esteve infetado com o novo coronavírus durante sete meses regressou finalmente a casa, 222 dias depois, avança o jornal britânico Daily Star.









Ali Sakallioglu contraiu o vírus no final de março e os sintomas iniciais incluíram febre e perda de olfacto e paladar, reporta o The Sun. O homem de 56 anos ficou em isolamento na sua casa em Londres, Inglaterra, mas o seu estado de saúde piorou a 3 de abril. Foi apenas aqui que veio o diagnóstico positivo para a doença e foi colocado num ventilador. Quatro dias depois, teve que ser transferido para outro hospital para ser submetido a uma cirurgia, tendo sido colocado em coma induzido durante três meses.Os médicos chegaram a dizer à família de Ali para se despedirem em três ocasiões diferentes.No final de maio, Ali foi sujeito a uma traqueotomia para poder respirar e acordou do coma a 1 de julho. "Eu não me conseguia mover quando saí do coma. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida - pensei que estava paralisado", recordou Ali Sakallioglu em entrevista ao Daily Star.Após o coma, teve que reaprender a falar e a andar do zero. A 10 de outubro mudou-se para um lar, onde esteve até ao dia 11 de novembro, altura em que regressou a casa, sete meses depois.

Durante este período, perdeu 16 quilogramas e tem agora que tomar 26 comprimidos diariamente.



O homem espera agora inspirar as pessoas com a sua história.

"Se eu consigo derrotá-lo, qualquer um pode. Não sou um milagre. Só temos que nos unir, fazer o que o governo e os cientistas nos mandam fazer e eventualmente mandaremos este vírus embalado num táxi, para nunca mais voltar", disse.