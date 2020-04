Pacientes com coronavírus recebem alta em Wuhan. Epicentro da pandemia afirma estar "livre" da doença

A cidade chinesa de Wuhan, onde começou a pandemia global de coronavírus, declarou-se "livre" do coronavírus depois de não ter apresentado mais casos da Covid-19 nos hospitais.



A informação foi avançada pelas autoridades de saúde aos jornalistas.







"As últimas notícias são que, em 26 de abril, o número de novos pacientes com coronavírus em Wuhan era zero, graças aos esforços conjuntos de Wuhan e da equipa médica de todo o país", disse o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, Mi Feng.



A cidade registou 46.452 casos, 56% do total nacional. 3.869 pessoas morreram mortos.



Wuhan e a província de Hubei foram colocadas em quarentena no final de janeiro, com estradas fechadas, comboios e aviões cancelados e moradores incapazes de circular livremente por mais de dois meses. A cidade está ainda a testar os moradores regularmente, apesar do alívio das restrições.