Pacote explode e mata adolescente no Texas

Polícia local e FBI já estão a investigar o caso.

16:22

Um pacote explodiu numa casa, esta segunda-feira, em Austin, no Texas, EUA. Um adolescente morreu e uma mulher com cerca de 40 anos foi levada para o hospital em estado grave.



As casas adjacentes foram evacuadas por precaução.



Esta é a segunda explosão do género este mês numa casa no Texas. No dia 2 de março, um homem com 39 anos também morreu ao receber um pacote que explodiu na sua habitação.



As autoridades estão a investigar os dois casos para tentar determinar se terão alguma ligação, uma vez que aconteceram de forma similar e ambos durante as primeiras horas da manhã.



Para já, os investigadores, auxiliados pelo FBI, ainda não revelaram quaisquer informações sobre o engenho explosivo ou sobre potenciais suspeitos, garante a CBS.