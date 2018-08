Pacote suspeito leva à evacuação de escritórios em Londres

Centenas de pessoas foram retiradas do local.

16:38

Centenas de escritórios em Canary Wharf, Londres, no Reino Unido, foram evacuados, na tarde desta terça-feira, devido a um pacote suspeito.



As autoridades usaram um robot para detonar o objeto encontrado que se veio a perceber que não representava qualquer perigo. A polícia não explicou, contudo, o que continha o pacote que lançou o pânico na zona.



Nas imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver um enorme aparato com centenas de pessoas que estariam a trabalhar no momento do alerta à espera nas ruas.



Os bombeiros e a polícia estão no local a tomar conta da ocorrência.



O alerta foi dado às 13h19.





our buildings been evacuated due to a bomb scare outside the Pret. 3 suspicious bags have been located - do I home or naw? #CanaryWharf #SouthQuay pic.twitter.com/mCZTdsnoeA — M A R II A N (@Miraanee) 28 de agosto de 2018