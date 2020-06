Padrasto de duas crianças desaparecidas nos EUA detido após serem encontradas ossadas em sua casa

O padrasto de duas crianças desaparecidas nos Estados Unidos há vários meses foi esta quarta-feira detido e acusado pelos crimes de ocultação e destruição de cadáver, depois de a polícia ter encontrado, em sua casa, ossadas de dois corpos.

As ossadas foram descobertas pela polícia numa propriedade rural no estado norte-americano de Idaho, quando faziam buscas relacionadas com o desaparecimento dos filhos da mulher do homem agora acusado.

As ossadas encontradas na terça-feira ainda não foram identificadas.