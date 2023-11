Padre alemão libertado após 371 dias em cativeiro no Mali

O padre alemão Hans-Joachim Lohre foi libertado este domingo depois de ter sido raptado a 20 de novembro do ano passado, perto da igreja onde trabalhava, no Mali. O membro da Sociedade dos Missionários de África esteve 371 dias em cativeiro, informa a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS)."O padre sequestrado em 20 de novembro de 2022 foi libertado neste domingo. Está no avião com destino ao seu país", informa um comunicado.O sacerdote de 66 anos terá sido raptado por membros do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, ligado à Al Qaeda. O seu carro foi encontrado abandonado e a cruz que usava habitualmente estava no chão.Hans desenvolvia um trabalho de diálogo inter-religioso e lecionava no Instituto de Educação Cristâ-Islâmica. A AIS sempre acompanhou "com preocupação" o rapto.Além de Hans, há pelo menos mais um padre sequestrado, ainda nas mãos de grupos jihadistas da região. Joël Yougbaré foi raptado no Burkina Faso a 17 de março de 2019.