A Polícia Judiciária de Lyon está agora a investigar as circunstâncias do crime.

Um padre foi baleado na tarde deste sábado, à porta da igreja, no final da celebração de uma missa em Lyon, França.O padre foi atingido com dois tiros quando fechava a igreja onde onde celebra as missas tendo ficado gravemente ferido, avança a imprensa francesa.O autor dos disparos está em fuga.Recorde-se que esta semana o país foi palco de um atentado terrorista em Nice.