Padre considera máscaras das crianças para o Halloween uma "traição" à religião Católica

Um padre irlandês, Richard O'Conner, considerou este domingo que as máscaras que as crianças utilizam para celebrar o Halloween ou o Dia das Bruxas são uma "traição" para com a religião católica.



O padre considera ainda que a 'brincadeira' de as crianças pedirem doçuras ou travessuras aos vizinhos e amigos pode ser uma situação "que leva ao oculto", avança o jornal Mirror.

O homem considera ainda que as crianças podem sim celebrar a data, desde que se vistam apenas como santos e se apenas focarem as festas nessas mesmas entidades divinas.

"Deveriamos celebrar o Dia de Todos os Santos a 1 de novembro e temos crianças vestidas de diabo e de bruxas, que é o exato oposto", disse Richard O'Conner.