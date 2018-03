Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre extorquia fiéis para pagar prostitutos

Sacerdote acusado de fraude, tráfico de droga e chantagem.

Um padre italiano, Luca Morini, foi acusado de desviar dinheiro da caixa de esmolas e extorquir fiéis para contratar prostitutos. O sacerdote, que é ainda acusado de tráfico de droga, terá também chantageado um bispo para encobrir o caso.



O escândalo foi denunciado por um prostituto, Francesco Mangiacapra, que achou suspeito um simples padre de paróquia levar uma vida de luxo, com jantares nos melhores restaurantes e hotéis de Roma. Mangiacapra denunciou o caso à diocese de Massa Carrara, mas a denúncia foi abafada e o prostituto contactou então o programa de TV ‘Le Iene’, que, além de revelar vídeos do padre a consumir cocaína em orgias com prostitutos, descobriu que este estava constantemente a pedir dinheiro aos fiéis, mesmo durante a confissão, em troca de "proteção divina".



A polícia descobriu também que Morini forçou o bispo a ignorar a denúncia inicial e a transferi-lo discretamente de paróquia, ameaçando tornar públicos "factos desagradáveis" sobre muitos padres.



Mangiacapra compilou, entretanto, um dossiê explosivo com os nomes de 40 padres homossexuais que recorriam os seus serviços, bem como relatos de conversas e fotos explícitas trocadas nas redes sociais, e enviou tudo ao Vaticano para expor a hipocrisia e a "vida dupla" dos sacerdotes.