Padre faz presépio com duas mulheres como "mães de Jesus" e provoca onda de críticas em Itália

O presépio é uma representação que costuma estar presente na maioria das casas, estabelecimentos e, sobretudo, igrejas. Tido como vulgar na maioria das localidades, este Natal, em Itália, vários católicos e políticos conservadores mostraram-se indignados com uma representação em específico.



O pároco de uma igreja em Capocastello di Mercogliano substituiu, no presépio, a figura de José e Maria por duas mulheres. "Queria mostrar que as famílias já não têm apenas o formato tradicional", explicou à Reuters Vitaliano Della Sala.





O padre é conhecido por ser simpatizante do movimento LGBT e das causas associadas aos partidos de esquerda. Vitaliano defende que a atitude está em concordância com as decisões do Papa, que esta semana aprovou a bênção a casais do mesmo sexo.

"Nas nossas paróquias vemos cada vez mais crianças com diferentes tipos de famílias que existem e são parte da sociedade: pais divorciados, casais homossexuais, pais solteiros, mães jovens", elencou.





O senador e membro da coligação Forza Italia, de centro-direita, Maurizio Gasparri, disse que o presépio "ofende todos os que sempre respeitaram e mostraram-se devotos da sagrada família".O grupo Pro-Vita & Famiglia (Pro-Vida e Família) lançou uma petição para pedir a intervenção do bispo local, além de ter considerado a representação "perigosa, vergonhosa e blasfémica".A petição conta com mais de 21 mil assinaturas.