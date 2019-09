Padre força bebé a mergulhar e fere menino durante batismo

Um padre provocou ferimentos a um bebé ao tentar mergulhar a criança durante um batismo em Gatschina, na Rússia. A mãe do bebé correu para impedir que o padre continuasse mas este não permitiu que a mulher agarrasse na criança."Fez de tudo para magoar o menino. Percebeu que ele era grande e que não era possível mergulhá-lo numa pia tão pequena", disse a mulher à Sky News."Tentei pegar no menino. Quase me queimei porque o meu lenço tocou nas velas à volta da pia", acrescentou.O padre acabou suspenso durante um anó após este episódio.