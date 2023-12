Padre francês renuncia ao cargo depois de anunciar em plena missa que vai ser pai

O padre francês Jullien de Pommerol, de uma paróquia de Lyon, anunciou no domingo que se vai tornar pai. Desta forma, o sacerdote vai renunciar ao cargo na Igreja."Compreendo que isto possa chocar, ou deixe um sentimento de traição. É um processo doloroso, que a honestidade exige. Eu arrependo-me profundamente da dor que possa causar. Em poucos meses, serei pai", disse Jullien, numa nota citada pela Tribune de Lyon.Antes de escrever a mensagem divulgada pela imprensa, o padre fez o anúncio aos fiéis durante a missa."Peço humildemente por perdão. Estou muito chateado com isto. Uma nova responsabilidade surge pelo bem da criança e da mãe, não coloco a hipótese de escapar às responsabilidades", esclareceu."Há uns tempos vivi uma grande angústia que não sabia como partilhar. A sua origem não está relacionada com a vida sacerdotal. Este acontecimento enfraqueceu-me e alterou a minha capacidade de discernir."O arcebispo de Lyon confirmou e aceitou a decisão do padre. "Por razões que não temos de julgar, o nosso irmão afastou-se do exigido [castidade e celibato] e vai assumir a paternidade", declarou Olivier de Germany.Não é a primeira vez que algo do género acontece em Lyon. Em 2017, o padre David Gréa abandonou a vocação depois de anunciar a vontade de casar.