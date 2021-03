Padres abusam de mais de 300 menores na Alemanha

Uma investigação independente revelou que mais de 300 menores foram vítimas de abusos sexuais por membros do clero na diocese católica de Colónia, a maior da Alemanha, entre 1978 e 2018.A investigação, encomendada pela Igreja Católica da Alemanha, concluiu que 314 menores, metade dos quais com menos de 14 anos, foram alvo de abusos sexuais cometidos por um total de 202 sacerdotes e leigos, muitos dos quais contaram com a complacência e encobrimento dos líderes religiosos locais.O relatório cita o arcebispo de Hamburgo, Stefan Hesse, e o antigo arcebispo de Colónia, Joachim Meisner, falecido em 2017, como algumas das pessoas que "não cumpriram o seu dever" de denunciar os abusos. O atual arcebispo, o cardeal conservador Rainer Maria Woelki, foi ilibado de qualquer responsabilidade no alegado encobrimento dos abusos.Recorde-se que o cardeal Woelki causou polémica no ano passado ao recusar-se a tornar público um primeiro relatório sobre os abusos, o que levou muitos fiéis a acusarem-no de proteger os abusadores e a afastarem-se da Igreja.