Pai acusado de matar o filho depois de o obrigar a correr numa passadeira por "ser muito gordo"

Christopher J. Gregor a forçar o filho a correr ininterruptamente, colocando-o de novo sobre a passadeira de todas as vezes que o mesmo caía. O homem, de 29 anos, aumentava a velocidade do aparelho e há um momento em que a câmara o capta a morder a nuca do menino.



Foi a criança que revelou a uma assistente social que o pai o obrigava a correr "porque estava muito gordo", explica o The Sun. Corey acabou por morrer no dia seguinte.



Os pais do menino estavam separados e a guarda era partilhada por ambos.

Um homem foi acusado de homicídio pela morte do filho, que obrigava a correr numa passadeira sem parar em Nova Jersey, nos Estados Unidos da América.A criança, de apenas 6 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelas constantes quedas.O caso aconteceu em 2021 e há filmagens, conseguidas através do sistema de videovigilância de um ginásio, que mostram