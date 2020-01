Pai acusado de sufocar filho até à morte com uma almofada

Teshawn Watkins, de 27 anos, foi acusado pelas autoridades americanas de matar o filho de apenas um mês de idade. As primeiras investigações dão conta de que homem poderá ter sufocado o bebé com recurso a uma almofada.



De acordo com o New York Post, a criança foi encontrada já sem vida pelos operacionais de socorro, chamados pelo pai, na passada quarta-feira, em Bronx, nos EUA.





Montefiore

Proteção

devolvê

los

Os médicos ainda transportaram o bebé para oMedical Center, no entanto já nada havia a fazer e o óbito foi declarado no hospital. Momentos depois, Watkins foi detido por ser suspeito do crime de homicídio.A mesma fonte dá conta de que o homem tem mais dois filhos, de três e quatro anos, que tinham sido afastados temporariamente da família quando tinham apenas alguns meses de vida. Mais tarde, a Agência dede Menores acabou porà família.