Pai admite estar viciado em tatuagens e cobre 99% do corpo apesar de pedidos da mulher

arte corporal como uma maneira de "expressar sua individualidade" e gosta da atenção.





Um pai de três crianças cobriu 99% do corpo com tatuagens apesar dos pedidos da mulher para que não o fizesse. O homem, de 43 anos, assumiu que estava viciado tendo passado por 750 horas nas mãos de um tatuador.Brett Cross fez a sua primeira tatuagem com 24 anos quando deixou o nome da mulher marcado nas costas e desde então nunca mais parou tendo deixando apenas os órgãos genitais intocadas.O homem afirma que quer romper com o estigma e preconceito com pessoas tatuadas e garante que apesar de ter o rosto coberto de tatuagens, não costuma receber olhares incomodativos.A maior preocupação da mulher, Dorothy, era de que o marido pudesse perder o trabalho devido à quantidade de tatuagens. No entanto, no escritório de Brett nunca houve problemas.A jornada para cobrir o corpo começou há sete anos. Brett afirma que vê aNo futuro, não põe de parte a ideia de tatuar as partes íntimas, aquele 1% de corpo que lhe falta. Talvez "algo colorido, talvez pássaros azuis", afirma, porém o seu tatuador recusou-se.