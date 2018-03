Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai adolescente morre após ser atacado por oito cães

Jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos causados pelas mordidas da matilha.

10:05

Um pai adolescente foi violentamente atacado por uma matilha de oito cães vadios e acabou por morrer, na vila de Kursakovo, na Rússia.



Oleg Shushunov, de 18 anos, ficou a esvair-se em sangue e a chorar por ajuda, após ter sido mordido pelo menos 12 vezes pelos animais que horas antes deixaram uma outra rapariga de 24 anos entre a vida e a morte.



De acordo com o jornal The Mirror, a namorada do jovem estava grávida, pelo que este ia ser pai brevemente.



O ataque ocorreu por volta da 00h00 quando Oleg estava a caminhar em direção à casa de um amigo, numa localidade que fica a cerca de 52 quilómetros de Moscovo. Apesar dos seus gritos desesperados por auxílio, ninguém o ouviu, e o jovem acabou por não resistir aos ferimentos graves.



O momento foi captado por uma câmara de videovigilância, que mostram o corpo do rapaz deitado no meio da neve, numa rua em que não se via nem sequer uma pessoa a passar pelo local.



Horas antes, num local perto de onde o rapaz morreu, uma jovem de 24 anos também tinha sido atacado pela mesma matilha. A jovem acabou por conseguir sobreviver, apesar dos graves ferimentos com que ficou na zona do rosto e da cabeça. Foi socorrida por um homem que estava a passar no local e que utilizou uma pá para afugentar os animais.



Andrey Dunaev, o administrador local daquela região russa garantiu que os cães já tinham sido apanhados. "Estamos também a trabalhar em medidas ativas para capturarmos todos estes animais vadios", afirmou, sem especificar qual o fim que foi concedido ao grupo de cães.