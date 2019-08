Pai, avô e tio detidos por violação de menina de 11 anos

O pai, 65 anos, o avô, de 89 e o tio, de 52, de uma menina de 11 anos, foram detidos na cidade brasileira de Cascavel, na região metropolitana da capital do estado do Ceará, Fortaleza, acusados de durante anos violarem sexualmente a menor.



De acordo com a investigação da polícia do Ceará que levou à detenção dos homens, a menina, que hoje tem 11 anos, era violada pelos três familiares pelo menos desde os oito.





Os homens esperavam que a mãe dela saisse de casa para trabalhar levando o irmão mais novo para a escola para então abusarem sexualmente da vítima.Denúncias anónimas feitas ao Conselho Tutelar de Menores de Cascavel chamaram a atenção para o drama da menina, que suportava tudo calada por medo, e a polícia começou a investigar discretamente, para dessa forma reunir indícios e conseguir o pedido de prisão dos suspeitos.Os três homens, que poderão apanhar até 22 anos de cadeia cada um por crime de abuso sexual de menores, foram levados para uma prisão local e a menina vai passar por tratamento médico e psicológico.