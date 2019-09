Pai bate na filha para ensiná-la a andar e é detido

Um pai bateu na filha por esta não saber andar ou ficar de pé e culpou a mãe da menina pela agressão. Foi partilhado um vídeo nas redes sociais que mostra o homem a bater na criança. O caso aconteceu em Casablanca, na Arábia Saudita, e as autoridades já detiveram o homem, de acordo com o jornal britânico Metro.

Yousif Alqutai, um palestiniano a viver na Arábia Saudita, foi filmado a agredir a menina na cara e nas costas sempre que esta caia no chão. Chegou mesmo a agarrá-la pelo pescoço e a balançar a criança enquanto esta chorava.

Depois da divulgação do vídeo que se tornou viral, Alqutai foi detido e culpou a mulher pelos seus atos dizendo que sofreu de muita pressão psicológica quando esta o deixou sozinho com os quatro filhos. Argumentou ainda que a gravação era antiga e que estava arrependido do seu comportamento.



Mais tarde, Yousif publicou um vídeo na internet com a filha ao colo a pedir desculpa e a mostrar que a menina estava bem.





tag @UN @UNICEF NOW!We need this disgusting man to get immediate punishment &public torture for what he has done to his innocent child!help me get intense media attention & international pressure on this man & the Saudi government to take action on him now,not just investigate! pic.twitter.com/9rZ3pvITLO