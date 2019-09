Pai cego carrega filho com paralisia cerebral para o salvar da devastação do furacão Dorian

Perante o bairro inundado e destruído pela tempestade Dorian, Brent Lowe, invisual há mais de 11 anos, decidiu abandonar a sua casa e carregar o filho de 24 anos, portador de paralisia cerebral e incapacitado de andar.

Ao The New York Times, o pai corajoso de 49 anos admitiu que "foi assustador, muito assustador" sair de casa com a água ao nível do queixo, enquanto carregava o filho pelos ombros em busca de um local seguro.

Após cinco longos minutos de aflição, Lowe conseguiu encontrar refúgio numa casa intacta da vizinhança. Tudo o que deixou para trás terá sido destruído.

O novo abrigo foi também posteriormente afetado e, Brent e o filho, acabaram por ser resgatados com vida.

Apesar das frequentes tempestades na região, Lowe não se lembra de uma intempérie tão forte como o furacão Dorian: "90% das casas estão comprometidas. Voaram telhados por todo o lado e as casas colapsaram na totalidade".

As comunicações na região continuam interrompidas. A cidade de Marsh Harbour, no Abaco, tem sido fortemente afetada pela tempestade e todos os dias aumenta o número de desalojados que procuram ajuda nos abrigos improvisados criados para a emergência.



Até ao momento morreram pelo menos 30 pessoas devido à devastação causada pelo furacão Dorian.