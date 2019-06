Pai cola mãos em portão de escola depois da filha ser expulsa por usar piercing

Bobbiemay Smith, de 14 anos, foi expulsa da escola Cockburn John Charles Academy, em Leeds, Inglaterra, por usar um piercing que a impedia de sofrer de enxaquecas fortes. Esta sexta-feira, o pai da menina protestou contra a expulsão, colando as mãos cobertas de cola no portão da escola.

Irate Geoff Smith disse ao jornal Daily Mail que a sua filha foi mandada para casa depois de uma professora reparar num piercing na orelha, que segundo ele, a impedia de sofrer de enxaquecas fortes. Em protesto contra a decisão da escola, o pai da menina cobriu as duas mãos com cola e de seguida apertou-as em duas barras de metal do portão do lado de fora da escola.





"A minha filha tem o direito legal a uma educação", pronunciou o pai, depois te ter gritado que as suas mãos estavam a queimar e que se submetia a qualquer dor necessária para que a filha "fugisse" às dores de cabeça.A manifestação que durou cerca de uma hora e meia terminou depois de as autoridades chegarem ao local e ordenassem que as mãos fossem retiradas do portão.Terminado o protesto, o homem teve uma reunião com alguns membros superiores da escola. Explicou-lhes que Bobbiemay não voltou a sofrer desde que experimentou o piercing há cinco semanas. No entanto, a política exigida pela escola não permitiu a utilização do brinco dentro do espaço escolar sem provas médicas.

"Ela é bem-vinda a qualquer momento, desde que o brinco seja removido", disse um porta-voz da escola, em comunicado.

De acordo com os defensores da medicina alternativa, existem piercings que estimulam os nervos e os tecidos musculares, produzindo substâncias que aliviam a dor.