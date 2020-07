Pai com coronavírus luta pela vida depois de filho ter ficado infetado em saída com amigos

Um homem infetado com coronavírus está entre a vida e a morte depois do filho ter testado positivo para a Covid-19 após uma saída com os amigos.John Place está internado nos cuidados intensivos de Westside Regional Center, na Florida, e ligado a um ventilador há mais de duas semanas.Segundo o Daily Mail, o homem de 42 anos testou positivo para a Covid-19, assim como toda a sua família depois do filho de 21 anos ter saído com os amigos e ter tirado a máscara de proteção.Place foi internado ao final de quatro dias de febres altas e tosse persistente.A mulher do doente garante que avisou várias vezes o enteado sobre os perigos de sair com os amigos, numa fase em que o coronavírus se propaga rapidamente pelos EUA.Em declarações à 7 News Miami, citada pelo jornal britânico, a mulher afirmou que o enteado garantiu várias vezes que tomava todas as precauções durante as saídas e que não seria um risco para o pai, diabético e com excesso de peso.O jovem continuou a sair e a reunir-se com os amigos. Acabou por sentir sintomas semelhantes aos de uma constipação e descobriu que estava infetado."Só precisamos de baixar a guarda uma vez para tudo acontecer", sublinhou Zymet durante a entrevista.

Foi já lançada uma uma campanha no site GoFundMe para arrecadar fundos para a família que terá de lidar com elevadas despesas médicas.

Zymet foi acusada de ser uma "mãe horrível" ao culpar o enteado pelo sucedido. No entanto, a mulher considerou importante partilhar a sua história como forma de alertar os mais jovens para os perigos dos ajuntamentos em plena pandemia.