Pai comove-se ao ouvir o bater do coração do filho no corpo de uma mulher dois anos depois da morte do mesmo

Um pai ouviu pela primeira vez o bater do coração do filho dois anos após o trágico acidente que lhe roubou a vida. O jovem de 21 anos tinha-se registado como doador de órgãos e, em outubro de 2018, sofreu um acidente de carro que acabou por ser fatal.Matthew doou sete órgãos, entre os quais o coração, que salvaram a vida a cinco pessoas. Kristi Russ tinha sofrido um ataque cardíaco em 2016 e precisava urgentemente de um transplante cardíaco. Recebeu o coração de Matthew e este ano conheceu o pai do mesmo por iniciativa sua.Foi Kristen que procurou Jordan, pai de oito filhos, e lhe escreveu uma carta. "Chorei e, quando nos abraçámos, senti Matthew naquele abraço", contou Jordan.Jordan ficou ainda chocado quando percebeu que Kristen tinha trazido um estetoscópio para que o pai pudesse ouvir o coração dos filhos."Quando está tudo silencioso à noite, consigo ouvi-lo sem o estetoscópio", disse Kristen para o pai de Matthew. "Ele está por cá", respondeu o pai.Antes de receber o coração, Kristen conta que, numa noite em que estava com o marido, ouviu uma voz que lhe dizia para esperar mais 10 dias. "Acho que era o meu pai que morreu em 2013", admite Kristen.

Dez dias depois, foi-lhe dito que havia um coração disponível e tudo o que lhe podiam dizer era que o doador era um homem na casa dos 20 anos.