Pai de 550 crianças é obrigado a parar de doar esperma por tribunal holandês

A justiça holandesa impôs medidas cautelares que obrigam Jonathan Meijer, de 41 anos, a cessar a sua atividade de dador de esperma na sequência da queixa de uma mãe a quem garantiu que não seria o pai de mais de 25 crianças, limite fixado pela regulamentação em vigor.De acordo com o jornal El País, o dador de esperma neerlandês a quem são atribuídos cerca de 550 filhos nos Países Baixos e no estrangeiro, incluindo em Espanha, deve cessar imediatamente a sua atividade. Se persistir, arrisca-se a uma coima de 100 mil euros por cada nova doação.A decisão foi tomada por um tribunal de primeira instância de Haia, que esta sexta-feira emitiu uma injunção provisória na sequência de uma queixa de uma das mães que teve filhos com a ajuda de Jonathan. O homem enganou-a dizendo que não tencionava ter mais de 25 filhos.Segundo a mesma fonte, a decisão também proíbe o arguido de fazer publicidade na Internet e de colaborar com futuros pais que procurem uma criança. Se o fizer, será sancionado. Além disso, deve informar o tribunal se efetuou doações através de outros centros no estrangeiro.É a primeira vez que os tribunais se debruçam sobre um caso deste tipo.Os juízes ordenaram igualmente a destruição das amostras de sémen atualmente armazenadas nas clínicas de fertilidade, com exceção das reservadas às famílias que já têm um filho e desejam dar-lhe um irmão.A situação era conhecida desde 2017, a Associação Holandesa de Ginecologistas e Obstetras avisou que Jonathan já tinha 102 crianças com a mediação, nessa altura, de 11 clínicas. O arguido tinha alegado que já não estava ativo desde 2019."Jonathan Meijer enganou deliberadamente os futuros pais sobre o número de filhos que tinha e induziu-os a aceitá-lo como dador", afirma o acórdão. "Todos estes pais encontram-se agora integrados numa enorme rede de parentesco que não escolheram, o que tem consequências psicossociais negativas", concluem.