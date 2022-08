Pai de Archie não desistem e vão recorrer novamente ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

Após ver o o último recurso apresentado ao Tribunal de Recurso, em relação à decisão do Supremo Tribunal inglês de não permitir a transferência do pequeno Archie para uma unidade de cuidados paliativos, para "passar os últimos momentos com a família", os pais do menino britânico que está em coma profundo e em morte cerebral há três meses não desistem e já anunciaram que vão fazer novo recurso, desta vez ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH).Segundo o Daily Mail, o grupo religioso Christian Concern, que tem representado a família, explicou que os advogados fizeram novo recurso para o TEDH esta sexta-feira à tarde. Este é o segundo recurso apresentado a este tribunal, após os pais terem apresentado recurso à decisão do Supremo inglês de desligar as máquinas de suporte de vida à criança. Desta vez a família de Archie recorre da decisão so Supremo inglês anunciada esta sexta-feira de manhã, alegando que há uma violação dos artigos 6.º e 8.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que dizem respeito a um julgamento justo e ao direito ao respeito pela vida privada e familiar.A família tinha apresentado um recurso à decisão do Supremo Tribunal inglês, apresentado ao Tribunal de Recurso, foi negado esta sexta-feira à tarde e, assim, os tratamentos que estão a ser feitos ao menino no Royal London Hospital, dando razão à decisão que decreta que o menino de 12 anos deve morrer no hospital.Archie está em coma e em morte cerebral desde abril, quando foi encontrado inconsciente pela mãe em casa. Há suspeitas de que o menino estivesse a participar num ‘desafio suicida’ no TikTok quando se deu a tragédia.Após uma derrota no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), os pais apelaram ao Supremo Tribunal para que a criança pudesse passar "os últimos momentos em família", numa clínica especializada em cuidados paliativos. O Supremo negou o pedido e os pais recorreram, voltando a perder o recurso.

O fundo Barts Health do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, que gere o hospital onde Archie está internado, tinha já explicado esta quinta-feira que os médicos defendem que "há riscos consideráveis" com a transferência da criança. "Na condição instável que está, a transferência de ambulância para um ambiente completamente diferente pode acelerar a deterioração prematura que a família quer evitar, mesmo com equipamento e staff dedicado durante toda a viagem", explicam os responsáveis. O hospital acrescenta que o Tribunal decretou que Archie deve permanecer no hospital quando os tratamentos lhe forem retirados e as máquinas deligadas.

A mãe de Archie disse anteriormente que temia o pior: que o filho não tenha direito a oxigénio paliativo quando as máquinas de suporte de vida forem desligadas, como aconteceu em 2018, no caso de Alfie Evans. Nessa altura, a família do menor fez-lhe respiração boca a boca. A mãe de Archie assume estar disposta ao mesmo, numa altura em que um grupo religioso que representa a família já formalizou o pedido para que o oxigénio não seja retirado à criança.

"Se for negado oxigénio ao Archie quando as máquinas forem desligadas eu mesma vou continuar a dar-lhe oxigénio. Rezo para que os tribunais decidam o que está certo. Se recusarem dar-nos permissão para o levarmos para a clínica e não lhe derem oxigénio paliativo, isso é desumano", chorava esta quinta-feira Hollie Dance, que se diz destroçada. "Eu só peço que analisem bem os nosso pedidos, nós só precisamos de um pouco mais de tempo", disse a mãe de Archie em entrevista ao Mirror.