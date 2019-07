Pai de Cameron Boyce reage à morte do filho: "Pesadelo do qual não consigo acordar"

Dois dias depois da morte do ator da Disney Cameron Boyce, este sábado, o seu pai, Victor, quebrou o silêncio para agradecer todo o apoio recebido após a trágica notícia.

"Estou espantado com o amor e apoio que a nossa família recebeu. Ajuda mesmo a aliviar a dor deste pesadelo do qual não consigo acordar. Não vos posso agradecer o suficiente", escreveu na sua conta de Twitter.

I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the pain of this nightmare I can’t wake up from. I can’t thank you guys enough.