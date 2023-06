Pai de crianças perdidas na selva colombiana acusado de violência doméstica

O pai de duas das crianças que estiveram desaparecidas na selva colombiana, durante 40 dias, foi acusado de violência doméstica. Os avós maternos, que lutam pela custódia dos menores, revelaram que o homem agredia a filha, avança a AP News.Manuel Ranoque reconheceu que a relação com a mãe das crianças, falecida no acidente, tinha problemas. Disse que agrediu verbalmente a esposa algumas vezes, mas que fisicamente muito pouco.Ainda não se decidiu se os irmãos, com idades compreendidas entre os 1 e 13 anos, ficarão aos cuidados do progenitor ou dos avós."Vamos investigar e compreender melhor a situação. O mais importante neste momento é a saúde das crianças, não só física como também emocional", disse Astrid Cáceres, chefe do Instituto Colombiano de Assistência à Família.Os menores ainda se encontram hospitalizados.