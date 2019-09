Pai de Meghan Markle lamenta não conhecer o neto

O pai de Meghan Markle pronunciou-se pela primeira vez sobre o nascimento do neto, lamentando o facto de a filha não lhe ter apresentado Archie.Em declarações à imprensa britânica, Thomas Markle, de 75 anos, fez duras criticas aos duques de Sussex dizendo que se sente desapontado com o facto de Meghan não se ter tentado aproximar com o nascimento do filho. Admite ainda ter-se mantido à distância durante a gravidez da filha numa tentativa de apaziguar a relação atribulada de ambos: "Tive esperança que a maternidade amolecesse a Meghan e que ela se tentasse aproximar".O pai da duquesa diz nunca ter havido qualquer problema entre ele e a filha até recentemente e ressente o facto de ser mantido à distância, longe da filha e do neto. O avô de Archie Windsor acrescenta que gostava que os duques lhe enviassem uma fotografia do neto "para emoldurar e pendurar na parede junto ao retrato que já tem de Meghan".Meghan Markle casou-se com o príncipe Harry no ano passado e foi mãe pela primeira vez em maio deste ano. O pai não foi convidado para o casamento e não tem qualquer contacto com a filha e o neto devido, entre outros, a uma polémica durante o noivado dos duques em que Thomas encenou fotografias para os paparazzi.