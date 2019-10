Pai de menino com doença de Matilde rouba dinheiro de doações para pagar a prostitutas

Um menino de dois anos que sofria da mesma doença da bebé Matilde - atrofia muscular espinhal - morreu depois de ter sido roubado pelo pai do dinheiro arrecadado para o tratamento, no Brasil.Segundo avança a Globo, o progenitor de João Miguel Alves usou o dinheiro que angariou em campanhas solidárias para pagar viagens, álcool e alojamento em hotéis de luxo, para além de pagamento a prostitutas.O menino morreu na semana passada, no dia 17 de outubro.O pai, Mateus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, foi detido em julho, uma semana depois da sua mulher o ter denunciado às autoridades.De acordo com a imprensa local, o progenitor foi apanhado num hotel de luxo depois de gastar cerca de 100 mil euros em roupas e relógios.Mateus e a mulher, Karine Rodrigues, usaram as redes sociais, em 2018, para arrecadar dinheiro para para o tratamento do filho doente.