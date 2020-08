Pai de sete crianças morre como herói a salvar os "seus bebés" de afogamento

Morreu como um herói o pai de sete crianças que lutou para salvar três dos seus filhos de afogamento, na praia de Barmouth, no País de Gales, este domingo. Pouco passava da hora do almoço quando Stevens se atirou à agua para salvar as suas crianças, arrastadas pela maré. Acabou por perder a vida durante o salvamento.Laura Burford, companheira de Stevens, disse destroçada que o marido morreu como um herói, a "salvar os seus bebés". "Perdi o amor completo da minha vida", confessou a viúva. "Não há palavras para descrever a dor. Serei sempre grata por trazer os nossos bebés de volta. Amo-o, sempre amei e amarei sempre", acrescentou.Um amigo da família decidiu criar uma página de angariação de fundos para ajudar Laura e as crianças. O incidente aconteceu quando Stevens estava com três dos seus sete filhos, com idades entre os 10 e 12 anos. A polícia e a guarda costeira foram alertadas às 13h58 para um homem em dificuldades no mar.